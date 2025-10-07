Tragedia en ruta 2: murió un menor de 12 años

La camioneta 4X4 que protagonizó el siniestro fatal en ruta 2. (Foto criterioonline.com)

Un siniestro vial que terminó en fatalidad tuvo lugar en ruta 2, a la altura del kilómetro 195, con el saldo de un menor de edad fallecido.

El hecho ocurrió en cercanías de la localidad de Sevigné, partido de Dolores, sobre los carriles en dirección hacia el AMBA.

De acuerdo a los precisado, una camioneta 4x4 conducida por una mujer embistió al niño cuando cruzaba la ruta.

Al mando del rodado, marca Volskwagen modelo Amarok de color gris oscuro, se traslada la citada mujer, de 48 años y con domicilio en el partido de Berazategui.

Según lo detallado por Aubasa, empresa concesionaria de la ruta, el hecho ocurrió este lunes minutos antes de las 21 horas.