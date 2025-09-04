EN VIVO: comenzó la última función oficial de Messi en Argentina

Aunque solamente había un par de dudas, Lionel Scaloni las terminó de disipar y la Selección Argentina ya tiene el equipo definido para enfrentar desde las 20.30 a Venezuela, en un choque especial porque será la despedida de Lionel Messi de su gente en un partido oficial. Nicolás Tagliafico se metió entre los once y Franco Mastantuono le ganó la pulseada a Nicolás Paz.