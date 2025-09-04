EN VIVO: comenzó la última función oficial de Messi en Argentina
El entrenador confirmó el equipo que jugará el último partido de las Eliminatorias en el Monumental. Será la despedida por los puntos del "10" en Argentina y la primera vez como titular para la nueva joya del Real Madrid.
4 de Septiembre de 2025 19:51
Por Redacción 0223
PARA 0223
Aunque solamente había un par de dudas, Lionel Scaloni las terminó de disipar y la Selección Argentina ya tiene el equipo definido para enfrentar desde las 20.30 a Venezuela, en un choque especial porque será la despedida de Lionel Messi de su gente en un partido oficial. Nicolás Tagliafico se metió entre los once y Franco Mastantuono le ganó la pulseada a Nicolás Paz.
