"Venía sin luces y a todo lo que da": el relato de los vecinos sobre el choque fatal en Las Heras

Una mujer de 29 año perdió la vid en el siniestro fatal del barrio Las Heras.

Vecinos de la mujer de 29 años fallecida luego de haber sido atropellada por un colectivo mientras circulaba en su motocicleta denunciaron que el transporte circulaba de forma irregular.

"Venía sin luces y a todo lo que da", contó Rodrigo a 0223 desde la esquina de Mario Bravo y Tetamanti donde sucedió el siniestro fatal.

Según relató el vecino, el choque fue tan fuerte que la motocicleta Honda Biz en la que circulaba la joven terminó depositada a una cuadra del siniestro.

"Tremendo, la chocaron en la avenida Mario Bravo y quedó acá en Benito Lynch", sostuvo el sujeto sorprendido.

Luego del siniestro fatal, los vecinos se acercaron al lugar y los efectivos policiales debieron resguardar al colectivero, primero en su unidad y después en la comisaría, para evitar que lo lincharan.

"La piba está muerta y la policía custodiando al colectivero", denunció Rodrigo al mostrar la escena, en la que se observan los patrulleros a una cuadra de la moto.

"Siempre andan como locos por acá, tanto en Mario Bravo como en Tetamanti van a toda velocidad", advirtió a 0223 Norma, habitante de la zona. Según la mujer, solicitaron en reiteradas oportunidades medidas de seguridad y controles vehiculares para evitar los siniestros viales que se reiteran.