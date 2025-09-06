Macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de un joven de 17 años apareció tirado en la calle

No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.

Este sábado a la madrugada un hecho fatal conmocionó al barrio de Costa Sur de Cipolletti, con el hallazgo de un cuerpo sin vida alrededor de las 5 de la mañana. El Ministerio Público Fiscal informó que la persona que estaba tendida en la vía pública era un adolescente de 17 años.

Referentes del Ministerio Público Fiscal encabezan la investigación y se hicieron presentes en el barrio Costa Sur, en inmediaciones del salón comunitario que bordea el margen del río Neuquén para resguardar la zona, realizar las tareas de relevamiento de pruebas y ordenar la autopsia.

La acusación pública dispuso las primeras medidas, que incluyeron la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense con el objetivo de establecer la causa y las circunstancias de la muerte. Además se acordonó y resguardó la zona para el levantamiento de pruebas.

Según los vecinos, el joven tendría el apodo “Potrillo” y pertenecía al ámbito delictivo. Por lo que no se descarta que el motivo de la muerte haya sido por un ajuste de cuentas.

Los vecinos fueron los que dieron aviso a la Policía por un cuerpo que se encontraba tendido en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la situación y solicitaron rápidamente la presencia del personal de emergencias médicas del Siarme. Pese a la rápida intervención, los profesionales confirmaron que el adolescente ya no tenía signos vitales.

Los agentes de Criminalística trabajaron en el lugar hasta pasadas las 9 de la mañana. Los peritos llevaron adelante tareas de relevamiento y toma de muestras, mientras el sector permanecía vallado y con el tránsito restringido.