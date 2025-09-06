Macabro hallazgo: el cuerpo sin vida de un joven de 17 años apareció tirado en la calle
El cadáver fue encontrado durante la madrugada de este sábado. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas.
Este sábado a la madrugada un hecho fatal conmocionó al barrio de Costa Sur de Cipolletti, con el hallazgo de un cuerpo sin vida alrededor de las 5 de la mañana. El Ministerio Público Fiscal informó que la persona que estaba tendida en la vía pública era un adolescente de 17 años.
Referentes del Ministerio Público Fiscal encabezan la investigación y se hicieron presentes en el barrio Costa Sur, en inmediaciones del salón comunitario que bordea el margen del río Neuquén para resguardar la zona, realizar las tareas de relevamiento de pruebas y ordenar la autopsia.
La acusación pública dispuso las primeras medidas, que incluyeron la autopsia a cargo del Cuerpo de Investigación Forense con el objetivo de establecer la causa y las circunstancias de la muerte. Además se acordonó y resguardó la zona para el levantamiento de pruebas.
Según los vecinos, el joven tendría el apodo “Potrillo” y pertenecía al ámbito delictivo. Por lo que no se descarta que el motivo de la muerte haya sido por un ajuste de cuentas.
Los vecinos fueron los que dieron aviso a la Policía por un cuerpo que se encontraba tendido en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos de la Comisaría Cuarta constataron la situación y solicitaron rápidamente la presencia del personal de emergencias médicas del Siarme. Pese a la rápida intervención, los profesionales confirmaron que el adolescente ya no tenía signos vitales.
Los agentes de Criminalística trabajaron en el lugar hasta pasadas las 9 de la mañana. Los peritos llevaron adelante tareas de relevamiento y toma de muestras, mientras el sector permanecía vallado y con el tránsito restringido.
