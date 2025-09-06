Impactante video: le apuntaron a la cabeza y le robaron en la puerta de su casa a plena luz del día

Un violento asalto a mano armada quedó registrado en video en el barrio Villa Lourdes. El hecho ocurrió este viernes alrededor de las 18.40 en Solís y Juramento, cuando dos delincuentes en moto interceptaron a un joven en la puerta de su casa.

En las imágenes se observa cómo uno de los ladrones desciende del rodado, lo apunta con un arma de fuego y le roba el celular y una riñonera, mientras su cómplice lo espera en la moto. Todo sucedió en cuestión de segundos.

Un amigo de la víctima relató que los mismos delincuentes habían intentado robarle a él días atrás. "Son los mismos que me quisieron robar a mí, pero a cuatro cuadras de diferencia. Es la misma moto. Este chico es un amigo del barrio. Lo dejaron sin teléfono, se está comunicando por Instagram", expresó.

Los vecinos señalaron su preocupación por la reiteración de asaltos en la zona y por la violencia con la que los delincuentes se manejan, incluso apuntando con armas a plena luz del día.