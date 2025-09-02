La Scaloneta casi completa se prepara para el último partido de local de las Eliminatorias

El equipo de Lionel Scaloni se prepara para recibir a Venezuela este próximo jueves en el Monumental.

La Selección Argentia ya se encuentra casi en su totalidad entrenando en el predio de Ezeiza pensando en lo que serán los últimos dos duelos de esta Eliminatoria: Venezuela el jueves y Ecuador el próximo martes para completar con la clasificatoria rumbo al Mundial.

Lionel Messi aterrizó este lunes en Buenos Aires acompañado por su familia y Rodrigo De Paul, tras disputar la final de la Leagues Cup con Inter Miami. Como en cada regreso, el capitán fue recibido en Ezeiza por una multitud de fanáticos, firmó autógrafos y transmitió tranquilidad con un simple “todo muy bien” antes de dirigirse al predio de AFA que lleva su nombre.

Durante la jornada fueron llegando los distintos convocados: Nicolás González, Valentín Carboni, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli ya se sumaron a la concentración, dejando a Lionel Scaloni con 28 futbolistas a disposición. El único ausente es Alexis Mac Allister, que tuvo un inconveniente en su vuelo desde Europa y recién se incorporará esta noche, completando así la nómina.

Scaloni programó para este martes la primera práctica formal con el plantel completo. El seleccionador contará con apenas dos entrenamientos plenos antes del duelo frente a Venezuela, previsto para el jueves a las 20:30 en el Estadio Monumental. La principal incógnita pasa por definir al reemplazante de Enzo Fernández, quien no podrá jugar por acumulación de amarillas.

El encuentro contra la Vinotinto tendrá un condimento especial: será el último partido de Messi en suelo argentino por Eliminatorias Sudamericanas, según confirmó el propio capitán. El Monumental estará colmado para despedir a su máximo ídolo en este certamen rumbo al Mundial 2026. Una noche cargada de emoción y simbolismo para el público argentino.

Tras el cruce en Núñez, la Selección cerrará la clasificación el martes en Guayaquil ante Ecuador. Luego, en octubre, afrontará amistosos en Estados Unidos frente a Venezuela y Puerto Rico, antes de una gira internacional en noviembre que incluirá paradas en África y Asia.

La Scaloneta encara estas Eliminatorias con la tranquilidad de estar entre los clasificados, pero con la expectativa de darle a Messi una despedida especial en casa. Será la oportunidad de ver una vez más al capitán con la camiseta celeste y blanca en el Monumental, rodeado de un plantel que busca seguir escribiendo páginas doradas en la historia reciente del fútbol argentino.