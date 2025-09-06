Identificaron a la motociclista que murió tras ser arrollada por un colectivo

El personal policial trabajó en el lugar con los primeros peritajes tras la muerte de la joven.

La mujer de 29 años que perdió la vida el sábado a la madrugada tras ser arrollada por un colectivo en el barrio Las Heras fue identificada como Daiana Priscila Martínez según informaron a 0223 autoridades policiales.

Tal como se adelantó, el hecho ocurrió en Mario Bravo y Tetamanti cuando por motivos que aún no fueron establecidos, un colectivo de la línea 523 chocó de lleno con la motocicleta Honda Biz.

A raíz del fuerte impacto, la moto fue impulsada varios metros y quedó completamente destruida en la calle lindera a la avenida. Fueron los vecinos del lugar los que primero llegaron al lugar y constataron que Martínez estaba ya sin vida.

Al advertir dicha situación, las personas perdieron el control y comenzaron a increpar al colectivero de 38 años que debió ser resguardado por efectivos policiales. Poco después fue notificado de la formación de una causa por homicidio culposo.

Personal policial realizó en el lugar las primeras actuaciones que ordenó el fiscal Rodolfo Moure.