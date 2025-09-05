Vecinos del sur reclamaron seguridad: "Hoy la zona es lo más parecido al Conurbano"

Cansados de los reiterados hechos de inseguridad, vecinos de al menos siete barrios de la zona sur de Mar del Plata se movilizaron al Palacio Municipal para reclamar medidas urgentes. "No estamos acostumbrados a vivir así, la región se caracterizó siempre por ser tranquila y pacífica, pero ahora nos acostumbramos a vivir con miedo", señalaron a 0223.

Los habitantes de Serena, San Jacinto, San Patricio, Costa Azul, San Carlos, Acantilados y Mar y Sol llevaron carteles para reflejar sus principales problemáticas, entre las que acusan robos, entraderas, escruches, tomas y falta de patrullajes.

Entraderas y robos en la vía pública han incrementado en los últimos meses. Foto: 0223.

"Hace más de diez años que vivo acá nunca vi algo así, es impresionante lo que crece la ola delictiva mes a mes. Estamos acostumbrados a conocernos con los vecinos, saber quién vive en la cuadra, pero vamos perdiendo eso por la inseguridad. Ahora nos levantamos a las siete de la mañana con un mensaje de un vecino al que le saquearon la casa, otro que balearon, otro al que le robaron cosas del patio, y eso no puede seguir pasando", manifestó Martín, de Mar y Sol.

Para el vecino, "la zona sur es lo más parecido hoy al Conurbano" en materia de inseguridad. Entre los hechos más denunciados, crecieron los robos a mano armada, en motos y abordajes con autos en la vía pública. "Nadie quiere vivir así, nos autoconvocamos porque sentimos que hay un abandono total", puntualizó.

Se movilizaron al Palacio Municipal para solicitar más patrullajes y seguridad. Foto: 0223.

Lucila, de San Carlos, sumó otro capítulo a la problemática de inseguridad: "Hay personas que no sabemos quiénes son y que llegan a vivir en zonas tomadas con carpas de una manera desastrosa, porque deben pasar hambre y frío; creemos que de ahí viene el problema. Los montecitos están otra vez tomados, estuvo el Municipio limpiándolos, sacaron gente antes de que venga el frío, hicieron una limpieza y sacaron unas carpas. Y están de vuelta ahí".

Aumento en la presencia policial, más patrullajes, mayor cantidad de personal en las comisarías de la zona y luminarias, son algunos de los pedidos puntuales que solicitaron los vecinos en su movilización a Yrigoyen casi Luro.

"Pedimos ayuda, necesitamos que se hagan cargo del problema y que cuidemos a nuestra ciudad entre todos, no permitamos que todo se detone y destruya", enfatizó Lucila.