Cambios en Cuenta DNI de septiembre: qué pasa hoy con el descuento en carnicerías

Cuenta DNI ofrece dos veces durante el mes de septiembre su clásico descuento en carnicerías y pescaderías.

6 de Septiembre de 2025 07:30

Por Redacción 0223

PARA 0223

El descuento de Cuenta DNI en carnicerías pescaderías es uno de los más esperados por los más de 10 millones de usuarios que tiene la billetera virtual del Banco Provincia. Y en el inicio del mes, ya vas a poder utilizar este beneficio que fue confirmado por duplicado para el mes de septiembre 2025.

Cuenta DNI confirmó que el beneficio en carnicerías, granjas y pescaderías adheridas estará vigente durante el mes otra vez dos veces, los días sábados 6 y 20 de septiembre. De esta manera, se repetirá la chance que hubo durante este mes de poder utilizar dos veces el descuento y ahorrar por duplicado.

Es por eso que hoy será la primera chance de utilizar el descuento en los comercios de esos tres rubros adheridos a Cuenta DNI en toda la provincia de Buenos Aires. 

El descuento seguirá siendo de 35% en comercios del rubro Carnicerías, granjas y pescaderías adheridos con un tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Además, este sábado están vigentes tres beneficios del 40%, el de Ferias y Mercados Bonaerenses (todos los días, con un tope de reintegro de 6.000 pesos por semana por persona), el de Garrafas (todos los días, incluye compra y recarga, con un tope de reintegro de $12.000 por mes, que equivale a $30.000 en consumos) y el de Universidades (todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $6.000 por semana por persona).  También hay beneficios en la cadena ChangoMás (20% de jueves a sábados sin tope de reintegro y con devolución en el acto).

Todos los descuentos de Cuenta DNI en septiembre 2025

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

 

 

