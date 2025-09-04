Se viene un descuento especial de Cuenta DNI en gastronomía

Cuenta DNI ofrecerá el fin de semana un beneficio especial por el aniversario del Banco Provincia.

Cuenta DNI ofrece durante todo el mes de septiembre 2025 una serie de descuentos y beneficios que pueden aprovechar sus más de 10 millones de usuarios. Y este fin de semana estará vigente uno que se sumó de manera especial por un nuevo festejo por el aniversario del Banco Provincia.

Para celebrarlo, Cuenta DNI ofrecerá el Especial Cumpleaños Banco Provincia. Se trata de un 30% de descuento, que se podrá aprovechar el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía.

El beneficio tendrá un tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos durante el fin de semana.

El descuento podrá ser aprovechado en más de cinco mil comercios de toda la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata habrá más de 600 locales adheridos en el rubro gastronomía.

Todos los descuentos de Cuenta DNI de septiembre

Especial Cumpleaños Banco Provincia: 30% de descuento, el sábado 6 y el domingo 7 de septiembre en comercios del rubro Gastronomía, con tope de $8.000 por persona, que equivalen a $26.700 en consumos.

Carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 6 y 20 de septiembre. Tope de $6.000 por sábado, que se alcanzan con $17.000 en consumos.

Comercios de cercanía: 20% de descuento todos los viernes. Tope de $4.000 por viernes, que equivalen a $20.000 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Universidades: 40% de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a $15.000 en cconsumos).

Garrafas: 40% de descuento todos los días, incluye compra y recarga. Tope de $12.000 por mes (representa un consumo de $30.000).

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.

Todos los supermercados con descuento con Cuenta DNI

Día: 20% de descuento los días lunes. Tope de reintegro unificado: $8.000, por día y por persona. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $20.000.

Toledo: 20% de descuento, los miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto.

Carrefour: 10% de descuento los días miércoles. Sin tope de reintegro y con devolución en el acto. Acumulable con otras promociones vigentes.

Supermercados Chacabuco, Súper 3, Actual, Supercano, CLC, 5mentarios y Sabor Criollo: 15% martes y miércoles. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por cuenta. El descuento aplicará considerando que el mínimo de compra sea de $30.000.

La Amistad: 10%, los jueves, sin tope de reintegro.

ChangoMás: 20% de jueves a sábado, sin tope de reintegro y con devolución en el acto.