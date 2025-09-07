Telekino: resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre

El sorteo del Telekino de este domingo 7 de septiembre pone en juego más de 2.000 millones de pesos y los premios extra. Mirá los resultados.

El sorteo del Telekino número 2392 de este domingo 7 de septiembre pone en juego un pozo de más de 2.000 millones de pesos, un auto 0Km, dos casas estilo americana (una de ellas completamente amoblada) y un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, buscando dar una alegría millonaria a sus apostadores. Algo que ocurrió en junio, cuando un solo ganador con 15 aciertos se llevó un pozo histórico de 2.887.469.902 pesos, más un viaje para dos personas a Río de Janeiro (Brasil), una casa estilo americana y un auto 0Km.

En el sorteo Tradicional del Telekino habrá en juego este domingo por la tarde un pozo de más de 1.900 millones de pesos en premios a los 15 aciertos, más un viaje a Río de Janeiro (Brasil) para dos personas, dos casas estilo americana (una de ellas completamente amoblada) y un auto 0K. Es que en el sorteo del domingo pasado no hubo ganadores con 15 aciertos y el pozo siguió creciendo.

Además se realizará el sorteo de los números de cartón. Habrá cinco ganadores y cada uno se llevará un premio de 1.700.000 pesos.

Por su parte, en el sorteo del Rekino habrá en juego un pozo de más de tres millones de pesos. En este sorteo no bubo ganadores con 15 aciertos el domingo pasado (con 14 aciertos hubo 22 ganadores y se llevó más de 158 mil pesos cada uno).