Montenegro celebró en el búnker libertario y se fue para La Plata: “La boleta se movió mucho”

El intendente y candidato a senador provincial Guillermo Montenegro se mostró más que optimista en su primer contacto con la prensa una vez cerrado los comicios. “La boleta se movió mucho”, aseguró respecto al desempeño de La Libertad Avanza en las elecciones en General Pueyrredon y la Quinta Sección. Minutos después, abandonó la ciudad con destino hacia La Plata para sumarse al búnker provincial de LLA junto, donde aguardará el presidente Javier Milei.

Minutos después de las 18 y acompañado por el dirigente libertario Alejandro Carrancio, el jefe comunal aseguró que “la boleta se movió mucho y eso es bueno, pero todavía no hay ningún tipo de dato. Creo que fue muy buena la participación, lo que nos fueron transmitiendo todos los fiscales, hay una buena expectativa”.

Por otro lado, Montenegro precisó que “la participación fue superior en las ciudades del interior de la Quinta, ahora hay que esperar con los datos oficiales que va ir dando la Provincia”.

Tras responder que su último contacto telefónico con el presidente Javier Milei fue durante el sábado, Montenegro aseguró que su principal atención está puesta en el desempeño de La Libertad Avanza en toda la provincia, en el marco de esta atípica elección en las ocho secciones. “Es muy importante la elección en toda la provincia, obviamente uno tiene el corazón en su ciudad, pero es muy importante lo que ocurre en la provincia”, concluyó.

En tanto, Carrancio reconoció que durante las primeras horas “tuvimos problemas con el ausentismo de los presidentes de mesa, pero después se normalizó y estuvo todo bastante bien. La expectativas que tenemos son muy buenas para Mar del Plata y la Quinta Sección”.

Carrancio, candidato a diputado nacional en las elecciones de octubre, sostuvo que “esto es como un partido de fútbol, este es el primer tiempo”, consultado sobre las proyecciones que se puedan trazar hacias las próximas elecciones en base a los resultados de este domingo.

Por el momento, ni Montenegro ni Carrancio tienen definido su permanecerán en Mar del Plata el resto de la jornada o si, en cambio, viajarán a La Plata al búnker central de La Libertad Avanza. “Lo iremos evaluando”; deslizó Carrancio, donde será clave los resultados generales.

Después de brindar la temprana conferencia de prensa en el Hotel Dorá con Alejandro Carrancio, vicepresidente de La Libertad Avanza bonaerense, los dirigentes partieron cerca de las 19 en automóvil por la ruta 2 con destino hacia La Plata.

