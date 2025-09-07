Resultados y ganadores del Quini 6: sorteo del domingo 7 de septiembre

En el sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre habrá en juego un pozo de más de 4.700 millones de pesos en las cuatro modalidades.

El sorteo número 3302 del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre pone en juego más de 4.700 millones de pesos, con más de un millón de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país, que viene de entregar el domingo pasado un premio de 1.732 millones de pesos a un afortunado de la ciudad de Neuquén en la modalidad Revancha.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 habrá en juego esta noche un premio estimado de más de 800 millones de pesos, ya que en esta modalidad hubo cuatro ganadores con seis aciertos el miércoles pasado y el pozo empezará a crecer.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hay en juego un pozo de más de 2.800 millones de pesos, el más importante de la noche, ya que en esta modalidad no hubo apostadores que acertaran los seis números el miércoles pasado y el pozo se incrementó para el sorteo de esta noche.

Sorteo del Quini 6: resultados del domingo 7 de septiembre

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 pone en juego esta noche un pozo de 700 millones de pesos en premios, ya que el fin de semanapasado hubo un ganador con los seis aciertos que se llevó 1.732.334.688 pesos para la provincia de Neuquén, por lo que el pozo volvió a su monto inicial y luego de quedar vacante el miércoles pasado, seguirá creciendo para el de esta noche.

Además de realizará el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, que el miércoles tuvo en juego un pozo de más de 254 millones de pesos (con cinco aciertos hubo seis ganadores y se llevó 42.419.126 pesos cada uno) y se entregarán los 130 millones de pesos el Pozo Extra de cada sorteo.