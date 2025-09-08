Lo detuvieron cuando activó el celular robado a un fiscal

La investigación por el robo a mano armada que el jueves pasado por la noche sufrió el fiscal Walter Martínez Soto cuando llegó con la familia a su casa del barrio Parque Luro avanzó este fin de semana luego de que se activara uno de los celulares sustraídos y aprehendieran a un joven de 22 años en el barrio General Pueyrredón.

Según los datos a los que tuvo acceso 0223, fue personal del Gabinete de Automotores de la DDI el que en el marco de la causa a cargo del fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor (ODEPA) secuestró un iPhone 11 que se activó en una vivienda en la zona de Génova Bis y Coronel Vidal.

El personal ingresó al lugar tras la anuencia del propietario y aprehendió al joven de 22 años a quien lo notificaron de la formación de una causa por encubrimiento por la que fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Además del iPhone robado secuestraron otro celular que será peritado.

Tal como adelantó en su momento 0223, el robo al fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ocurrió el jueves pasado a las nueve y media de la noche cuando dos "motochorros" armados lo sorprendieron al llegar a su casa en inmediaciones de las calles López de Gomara y Blas Parera.

Celulares secuestrados.

"Llegaron en moto, estaban encapuchados y con guantes y uno de ellos apuntó a mi hijo en la cabeza con un arma de fuego", dijo el fiscal a este medio antes de describir que eran dos personas menudas, de aproximadamente un metro sesenta cada uno y que daba la sensación que no sabían cómo seguir.

Tras obtener la llave, uno de ellos ascendió al Peugeot 208 mientras que el otro se dió a la fuga en la moto. Minutos después abandonaron el rodado en calle Chacabuco entre 1 de Mayo y Marconi.