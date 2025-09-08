Rogelio Iparraguirre: el candidato peronista de Tandil que lo intentó una y otra vez y logró lo impensado

Iparraguirre obtuvo una banca de concejal e iría por la intendencia de Tandil en 2027.

El domingo eleccionario bonaerense dejó importantes novedades en el paragidma político de Tandil, donde el oficialismo recibió un duro revés que generó sorpresa por el impacto a nivel local tras varios sufragios triunfantes en las últimas décadas. Pese a que una contienda legislativa dista mucho de una en la que se elige intendente, la comunidad serrana eligió darle mayoritariamente respaldo al justicialismo en la figura de Rogelio Iparraguirre.

La derrota del radicalismo al mando de Miguel Ángel Lunghi, quien atraviesa su sexto mandato consecutivo como jefe comunal, resultó llamativa para el propio oficialismo, que quedó en tercer lugar entre las fuerzas que buscaban bancas en el Concejo Deliberante.

Los resultados en Tandil de la elección bonaerense

De acuerdo al escrutinio, Fuerza Patria se alzó victoriosa con el 35,21% de los votos con Iparraguirre como cabeza de lista. La diferencia respecto a la opción de La Libertad Avanza, que se quedó en el segundo lugar, fue mínima: el partido de Milei cosechó el 34,94% de los sufragios con Gonzalo Santamarina de referente.

Finamente, detrás en tercer lugar y muy lejos se ubicó Somos Buenos Aires, el espacio representativo del radicalismo, que se llevó el 14,21% del interés del electorado.

Iparraguirre junto a Lunghi, dirigentes opositores entre sí que mantienen una buena relación.

El futuro de Iparraguirre

Para Iparraguirre los resultados resultaron históricos: el dirigente justicialista ha competido con Lunghi en sucesivas elecciones para convertirse en intendente de Tandil, la última en 2023, cuando volvió a perder ante el legendario jefe comunal: en ese entonces la UCR obtuvo el 45% y aventajó al peronismo por más de 15 puntos.

De buena relación con el actual mandatario, Iparraguirre siguió su carrera como legislador. A raíz del resultado logrado este domingo, muchos avizoran por lógica que volverá a intentar llegar a la intendencia en 2027, ahora respaldado por una positiva elección.