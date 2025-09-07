Elecciones en Tandil: revés histórico para Lunghi tras 22 años en el poder

Rogelio Iparraguirre de Fuerza Patria (izquierda de la imagen), venció a la opción de Lunghi por Somos Buenos Aires.

El radicalismo en Tandil, bajo la figura de su intendente Miguel Ángel Lunghi, sufrió un duro revés este domingo en las elecciones bonaerenses. Tras más de 20 años en el poder, la fuerza del jefe comunal quedó tercera, un resultado que el propio oficialismo reconoció como impensado. La Libertad Avanza y Fuerza Patria obtuvieron diversas victorias según cada localidad del distrito serrano y cerraron la jornada con una notable paridad.

“Estamos sorprendidos por el resultado” declaró Julio Elichiribehety, jefe de gabinete de Lunghi, desde el comité de la UCR, minutos antes de que se dieran a conocer los resultados. A través del espacio Somos Buenos Aires, el oficialismo obtuvo en la ciudad de Tandil apenas el 14% de los votos en la elección para concejales.

Según los guarismos obtenidos, Fuerza Patria con el excandidato a intendente Rogelio Iparraguirre, se ubicó al frente al reunir el interés del 35,55% del electorado.

En segunda posición quedó La Libertad Avanza, muy cerca, con un 35,08% y representada en la figura de Gonzalo Santamarina. En Tandil la participación electoral superó apenas el 63,08%.