Tras entregar 52 viviendas, el gobierno bonaerense avanza en Tandil con la construcción de otras 66

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pasó recientemente por el partido bonaerense de Tandil donde encabezó el acto de entrega de 52 viviendas para familias de ese municipio, junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre; y el intendente local, Miguel Ángel Lunghi.

Los nuevos hogares, ubicados en el barrio Villa Aguirre, forman parte de un proyecto que contempla la construcción de un total de 118 soluciones habitacionales.

A partir de una inversión de $2.762 millones, las obras ya finalizadas incluyeron nuevas redes de agua, gas, cloacas y alumbrado público. Además, se entregaron 100 árboles para las familias beneficiarias.

La ejecución del proyecto fue realizada junto a la asociación civil de Corazón Tandilense, una organización de mujeres surgida en el año 2001, que trabaja sobre los ejes de vivienda y suelo urbano, educación popular y alimentación.

Además las autoridades del gobierno bonaerense entregaron en Tandil siete nuevos patrulleros, cinco camionetas y 14 motos para fortalecer las tareas de prevención del delito en el municipio. De la actividad participaron 12 policías que regresaron a Tandil para cumplir funciones en el distrito.

Kicillof junto a uno de los policías de Tandil al entregar nuevas herramientas de trabajo para la seguridad.

Después de eso se puso en funcionamiento una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak; el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez; y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud, Julieta Calmels.

La ambulancia que la gobernación bonaerense entregó al municipio de Tandil.

En ese marco de inauguraciones y entrega de bienes patrimoniales, Kicillof brindó un discurso y resaltó el trabajo mancomunado entre el gobierno provincial y los municipios: “Aquí estamos haciendo lo que debería ser normal en nuestro país: un gobernador del peronismo y un intendente del radicalismo trabajando juntos para entregar las viviendas que necesitan las familias de Tandil”, expresó el mandatario bonaerense.

Posteriormente Kicillof se permitió criticar a la administración de Javier Milei: “No podemos naturalizar el insulto y la idea de destruir al Estado: en la provincia de Buenos Aires vamos a seguir impulsando las políticas públicas que nos permiten construir más casas y garantizar que los y las bonaerenses aspiren a un futuro mejor”.