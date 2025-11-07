Nuevo acuerdo de obra pública en Tandil: el gobierno bonaerense completará la construcción de una escuela técnica

Sileoni y Lunghi firman un nuevo convenio de obra pública para mejorar la infraestructura educativa en Tandil.

Tres meses después de que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof y el municipio de Tandil acordaran finalizar la remodelación de la escuela primaria N°7 del distrito serrano, el intendente radical Miguel Ángel Lunghi y el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, suscribieron un nuevo vínculo en el que se comprometieron a desarrollar las obras necesarias que permitirán culminar la construcción del nuevo edificio de la escuela técnica Nº 3.

La novedad tiene lugar en el marco de significativas obras ejecutadas por la administración de Kicillof en materia educativa en Tandil, entre las que se destacan particularmente los impresionantes edificios del IPAT y el conservatorio inaugurados en el invierno del 2024.

La obra en la escuela técnica N°3 de Tandil

Esta actual iniciativa cuenta con un presupuesto estimado de 2.400 millones de pesos a financiarse de manera conjunta, bajo un esquema similar al utilizado para la construcción de los citados edificios y para la mencionada refacción de la escuela Nº 7, un trabajo iniciado recientemente.

Según detallaron desde el gobierno comunal, en este caso, el Estado provincial asumirá el 70 % del financiamiento, mientras que el municipio serrano aportará el 30 % restante.

La firma del convenio tuvo lugar en el palacio municipal, con la participación del subsecretario de Infraestructura Escolar de la Provincia, Ariel Lambezat; el diputado nacional Rogelio Iparraguirre; la presidenta del Consejo Escolar, Carmen Núñez; el expresidente del Consejo Escolar, Fabián Riva, la directora de la escuela, Analía López; funcionarios comunales, e integrantes del centro de estudiantes y la cooperadora.

Los funcionarios en Tandil al acordar la financiación de una obra demorada por seis años.

La palabra de Lunghi y de Sileoni por las obras públicas conjuntas

Al respecto del acuerdo el intendente Lunghi destacó la importancia de la obra: “Permitirá dar respuesta a un pedido de años de la comunidad educativa. Hace tiempo venimos gestionando para que se complete la construcción, siempre tratando de aportar lo posible para alcanzar una solución definitiva, del mismo modo que lo hicimos con el IPAT, el conservatorio, los jardines 912 y 927 o la escuela 7”, señaló el dirigente radical.

“Si bien son instituciones que dependen de la provincia, lo hacemos porque estamos convencidos de la importancia de la educación para construir una sociedad mejor, y para eso es necesario contar con una buena infraestructura”, agregó Lunghi.

Finalmente, el jefe comunal radical resaltó el “compromiso y predisposición” de Alberto Sileoni para encontrar una manera de trabajar en conjunto y finalizar la obra. “Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, debemos pensar en lo mejor para los tandilenses y construir desde los consensos”, afirmó el jefe comunal.

Por su parte la directora Analía López agradeció a las autoridades y remarcó la necesidad de completar el nuevo edificio para contar con las condiciones edilicias adecuadas que permitan desarrollar las actividades educativas con los 480 estudiantes que asisten diariamente. A partir de la firma del acuerdo, los equipos técnicos de ambas partes comenzarán a elaborar el pliego de licitación pública para completar la obra, que se encuentra paralizada desde hace aproximadamente seis años.

Luego del encuentro en el palacio municipal, las autoridades recorrieron el predio ubicado en las calles Italia y Liniers, donde se encuentra la construcción.