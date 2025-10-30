Llega por primera vez a Mar del Plata una experiencia única: Afromama se presenta en BrewHouse

La jam con toda la energía del funk, soul, R&B y hip hop arriba a la ciudad.

Por primera vez en Mar del Plata, se presentará Afromama Jams, una experiencia única e incomparable que tendrá su noche especial en Ciudad Cultural BrewHouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830).

La cita será este sábado 1 de noviembre y la convocatoria está abierta a todo público.

Después de más de 18 años haciendo historia en la escena musical, Afromama Jams llega a Mar del Plata con toda la energía del funk, soul, R&B y hip hop.

Lo que empezó en 2006 como un espacio de jam y cultura, hoy es un punto de encuentro legendario en Makena Buenos Aires y que recorrió escenarios como Niceto, Museum, obras, vorterix, La Usina del Arte y hasta giras internacionales.

En las noches de Afromama jams se hicieron presentes en el escenario artistas como duki, lit killah, tiago, ysy a, cro, Trueno, gsony, los cafres, cultura profectica, snarky pappi, entre tantos más nacionales e internacionales.

Ahora, es el turno de la ciudad con banda en vivo, open mic para freestylers y MC’s, DJs. Será una noche de improvisación, baile, fiesta y arte.

Las entradas están a la venta en articket.com.ar, en Cultutickets (la nueva ticketera oficial de la sala de conciertos de BrewHouse) y en puntos de venta físicos: BrewHouse Olavarría (Avellaneda 1414), La Casa de las Guitarras (Belgrano 3420), Cónex Tienda Urbana (San Martín 3263).

Además, durante toda la noche habrá barra de coctelerías, 40 canillas de cervezas artesanales, foodtrucks y anti galería de arte.