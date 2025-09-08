Radiografía del triunfo de Montenegro: una votación récord en General Pueyrredon le permitió aventajar a Raverta en la general

Montenegro ganó en la Quinta graccias a su victoria record en Mar del Plata, aunque en la sección predominó el celeste de Fuerza Patria.

Guillermo Montenegro pasó las elecciones bonaerenses como gran protagonista de uno de los dos únicos triunfos seccionales de La Libertad Avanza, que además de la Quinta sumó a la Sexta, con epicentro en Bahía Blanca. Sin embargo, la elección por municipios lo ubicó en primer lugar en 8 de 27, con una victoria que se explica fundamentalmente a partir de un contundente desempeño en General Pueyrredon.

La incertidumbre sobre cómo respondería el electorado que lo viene acompañando desde 2019 a su decisión de abandonar el cargo de intendente a mitad de mandato encontró una respuesta sólida: este 2025 cosechó una mejor elección en términos porcentuales que cuando fue electo las dos veces. En 2019 había obtenido 40,2% y cuatro años más tarde fue reelecto con 41,2%.

Incluso fue el mejor desempeño en la década que se inauguró con el triunfo de Cambiemos en 2015, contando incluso las elecciones intermedias, donde el récord había sido el 48,6% de 2017, con la boleta encabezada por Vilma Baragiola (UCR).

Resultados general en la Quinta Sección y por municipio en categoría senadores. Fuente: Resultados por municipios en categoría Senadores. Fuente: Recuento oficial Provincia.

Los resultados totales de la Quinta Sección con el 99,11% de las mesas escrutadas arrojaban 279.811 votos para La Libertad Avanza con el 42,04% y 249.374 para Fuerza Patria, con el 37,47%, una diferencia mucho más exigua que la esperada y pronosticada. Pero esa diferencia fue mucho más notoria en General Pueyrredon, donde Montenegro estiró esa diferencia de cuatro puntos y medio a poco más de 15: LLA se alzó con 138.337 votos (52,05%) y Raverta con 97.602 (36,72%).

Los números arrojan una conclusión: mientras que Montenegro aventajó a Raverta en la Quinta Sección por 30.437 votos, en General Pueyrredon lo hizo por 40.735. Una lectura de esos datos desde otro ángulo: en la sumatoria de los restantes 26 municipios de la Quinta Sección, Raverta le ganó a Montenegro por 10.298 votos.

Resultados por municipios en categoría Senadores. Fuente: Recuento oficial Provincia.

Resultados por municipios en categoría Senadores. Fuente: Recuento oficial Provincia.

Raverta ganó en 17 de los 27 municipios

El repaso de los resultados de la categoría Senadores en los municipios que integran la Quinta Sección electoral arrojó una clara ventaja en favor de Fuerza Patria, con 17 triunfos. Por su lado, Montenegro se impuso en ocho, mientras que Somos Buenos Aires dio la sorpresa en los restantes dos.

Los triunfos de Raverta se dieron en nueve municipios gobernados por Fuerza Patria: Castelli, Chascomús, Dolores, General Guido, General Paz, La Costa, Mar Chiquita, Pila y Tordillo; pero también hubo victorias en ocho gobernados por la UCR: Ayacucho, General Belgrano, General Lavalle, Lezama, Lobería, Maipú, Monte y Rauch.

Por su lado, Montenegro logró triunfos en los dos municipios gobernados por el Pro, General Pueyrredon y Pinamar, listado al que sumó primeros puestos en tres distritos con intendentes de Fuerza Patria: General Alvarado, Las Flores y Villa Gesell. Finalmente alistó dos municipios radicales, Balcarce y Tandil, y el único con intendencia vecinalista, Necochea.

Resultados por municipios en categoría Senadores. Fuente: Recuento oficial Provincia.

El desempeño más débil de La Libertad Avanza se registró en seis municipios en los que se ubicó en tercer lugar, debajo tanto de Fuerza Patria como de Somos Buenos Aires. En Rauch sacó 15%, en General Lavalle 19%, en General Guido 21%, en General Madariaga y Lobería 26% y, por último, 27% en Lezama.

La tercera opción de Somos Buenos Aires, que aglutinó a la UCR bonaerense, tuvo un desempeño desdibujado. Si bien gobierna 12 municipios, su candidato Roberto Suescun solo puedo ganar en San Cayetano y General Madariaga.

Resultados por municipios en categoría Senadores. Fuente: Recuento oficial Provincia.

En las municipales, Somos ganó más que LLA

Distinto fue el mapa de la Quinta Sección al repasar las elecciones de concejales por distrito. Allí Somos tuvo más triunfos que La Libertad Avanza, donde además de San Cayetano y General Madariaga sumó Lobería y General Lavalle. Mientras tanto, La Libertad Avanza se anotó victorias en General Pueyrredon, Balcarce y Necochea. El resto de los 20 municipios se tiñeron de celeste.