Impactante video: arrolló a una bici con el auto y el ciclista murió en el acto

No hay dudas de que se trata de un asesino al volante. Porque el conductor no sólo embistió al ciclista, sino que lo arrolló con todas sus ruedas hasta terminar con su vida. La víctima murió en el acto.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes en José C. Paz, provincia de Buenos Aires. El hombre que manejaba el auto lo pasó por encima, corrió hacia un costado a la víctima mientras agonizaba y después escapó.

Gracias las cámaras del centro de monitoreo lograron identificarlo y, tras ello, lo detuvieron. Los primeros vecinos que se acercaron al lugar del impactante siniestro quedaron estupefactos y el caso generó conmoción en el barrio.