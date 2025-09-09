"Estaba en pedo mal": borracho, chocó contra una estación de servicio y destrozó los surtidores

Como no había otros clientes en el lugar, no hubo que lamentar heridos.

Un conductor en estado de ebriedad chocó durante la madrugada contra una estación de servicio, ubicada en la intersección de las calles Tucumán y Strobel, en la localidad balnearia de San Clemente: el impacto provocó destrozos en varios surtidores, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El hecho ocurrió alrededor de las 4 de la mañana.

En ese momento, una camioneta, en la que viajaban un ciudadano de nacionalidad paraguaya y un acompañante, perdió el control y se incrustó en el sector de expendio de combustible. Desde el lugar señalaron que se trató de “una desgracia con suerte”, ya que al momento del impacto no había clientes cargando nafta.

Al mismo tiempo, el personal de guardia logró accionar de inmediato los protocolos de seguridad. La colisión provocó daños en bidones y parte de la infraestructura de los surtidores, pero el rápido movimiento de los bomberos voluntarios, Defensa Civil y efectivos policiales permitió controlar el derrame de combustible y evitar un incendio.

Las autoridades locales indicaron que la estación volverá a operar en las próximas horas, aunque solo con parte de los surtidores habilitados hasta completar las tareas de limpieza y reparación. En el lugar también trabajaron ambulancias municipales y personal de Protección Comunitaria, que garantizó la seguridad en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes.