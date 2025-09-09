Una mechera fue descubierta cuando se llevaba de todo en un bolso: "Le pegó a la empleada cuando se fue"

Una mujer fue sorprendida durante la tarde del último lunes cuando intentaba robar prendas de vestir de un comercio. El episodio ocurrió alrededor de las 19.45 en el local “Nube de algodón”, ubicado en la intersección de Luro y Estado de Israel, y el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad.

En el video se ve el momento en que la delincuente llega a la caja y la empleada le pide que muestre el interior de su bolso. Allí saca algunas prendas que había guardado previamente e intenta retirarse, pero la trabajadora insiste en que lo abra nuevamente. En ese instante, la mechera debió entregar varios productos más que llevaba ocultos.

Según relató el dueño del comercio a 0223, la situación no terminó allí. "Aparte le pegó a la empleada cuando se fue. Pero da bronca porque las agarrás y se te cagan de risa", aseguró.

El comerciante también expresó el cansancio que atraviesan quienes trabajan en la zona: "Ya estamos hartos todos los comerciantes. Esto va a terminar mal porque no hace nada la Policía. Ya hace años que nos vienen robando y las ves como si nada".