"Esta zona antes era tranquila": otra víctima del robo “de moda” que atemoriza a un barrio

Un barrio del norte marplatense sufre desde hace un tiempo una seguidilla de robos y en las últimas horas uno de ellos fue captado por las cámaras de seguridad.

Un vecino del barrio José Manuel Estrada envió a este medio las imágenes, captadas este lunes a las 18.14: en el video se ve cómo una mujer que caminaba por la calle, es sorprendida por dos motochorros, quienes tras un forcejeo, le arrebatan la cartera en la calle General Pirán al 1300, a cinco cuadras de un reconocido hipermercado.

“Me robaron los objetos que tenía adentro de la cartera como el DNI, la tarjeta y otras cosas. Yo nací en la ciudad y viví toda la vida en esta zona, que era tranquila. De ser la Ciudad Feliz pasó a ser la Ciudad del Terror ”, se quejó a 0223 la mujer, víctima del robo.

En tal sentido, sostuvo que el barrio se ha vuelto inseguro, por lo que entre varios habitantes se decidió contratar una alarma vecinal. “En el video se escucha y es porque la activé”, dijo la mujer, que a pesar de forcejear con el ladrón y activar la sirena, no pudo evitar que huyeran con su cartera. “Las motos están continuamente dando vueltas a la pesca. La inseguridad es cada vez peor”, lamentó.