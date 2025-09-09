"Me pedían dólares": amenazaron con picanear a una abuela de 91 años y le robaron dos televisores

Una pesadilla vivió Obdulia, una abuela que está pronta a festejar sus 91 años y vive en la zona oeste de la ciudad de Mar del Plata. Todos los vecinos, que la conocen y ayudan, salieron a ver cómo estaba esta mañana tras una madrugada de terror: tres delincuentes ingresaron a su casa, cortaron cables de electrodomésticos y amenazaron con electrocutarla junto a un balde de agua. "Me pedían dólares", contó la abuela.

"Estaba en el pasillo y sentí el ruido porque entraron por la persiana", le dijo Obdulia a Radio Brisas. Ella percibió un sonido extraño y al instante, estaban rompiendo la ingresa para efectuar la entradera. Un cuarto ladrón, mientras tanto, esperaba en un Volkswagen Fox en la puerta del domicilio.

El hecho ocurrió a 4.10 de la madrugada de este martes en González Chávez y Calabria, en una vivienda ubicada en el barrio El Martillo. "Estuvieron bastante. Revolvieron hasta el último rincón buscando dólares. Jamás tuve dólares", prosiguió la damnificada en diálogo con la emisora.

"Se llevaron ropa, 25 mil pesos y dos televisores", contó la abuela. Intervino la UFI número 13, a pesar de que no tuvo lesiones de gravedad Obdulia, quien sufrió una madrugada brutal en su casa.