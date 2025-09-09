Rompieron la vidriera de una pinturería para robar y los atraparon
Tienen 26 y 28 años. Un operador del Centro de Monitoreo dio el aviso y personal del Comando de Patrullas los interceptó a cien metros del lugar.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Sierras, tijeras, una remachadora, una espátula y dinero. Ese fue el botín que dos sujetos tenían en su poder tras romper la vidriera de una pinturería ubicada frente a Plaza Rocha cuando los interceptó personal policial.
Minutos antes de las tres de la madrugada un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo dio aviso sobre la rotura de la vidriera de la pinturería ubicada en la esquina de Luro y Dorrego por lo que efectivos del Comando de Patrullas fueron hacia ese lugar.
Los oficiales interceptaron a los dos sujetos de 26 y 28 años en Guido entre Luro y San Martín cuando aún tenían en su poder los elementos sustraídos y algo más de 13 mil pesos.
Una vez labradas las actuaciones de rigor en la dependencia, el fiscal de Flagrancia Eduardo Layús dispuso la formación de una causa por robo y el traslado de ambos a Tribunales para prestar declaración.
