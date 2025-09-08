SUPLEMENTOS
Vecinos redujeron a joven armado que intentó un robo

Ocurrió el domingo a la noche en el barrio 9 de Julio. Tiene 22 años y se le formó una causa por robo agravado por uso de arma no apta para el disparo en grado de tentativa.

Pistola y tijera secuestradas.

8 de Septiembre de 2025 11:29

Por Redacción 0223

Un joven que intentó cometer un robo en el barrio 9 de Julio fue aprehendido por personal policial luego de que lo redujeran algunos vecinos. Las autoridades judiciales ordenaron su traslado a Tribunales.

Fue personal de la Patrulla Municipal quienes llegaron a la zona de Luro y Paula Albarracín al notar una confrontación entre vecinos. Allí descubrieron que tenían reducido a un sujeto de 29 años armado con una pistola en su poder.

El sujeto fue trasladado a la comisaría sexta donde labraron actuaciones por el delito de robo agravado por uso de arma no apta para el disparo en grado de tentativa.

Tiene 22 años.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso que el sujeto fuera trasladado a Tribunales para prestar declaración.

