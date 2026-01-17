Aldosivi cerró la pretemporada con buenas sensaciones: el "Tiburón" le ganó a Platense a días del debut oficial
A cinco días del debut en el Torneo Apertura, el equipo de Guillermo Farre disputó su último amistoso de pretemporada.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego del amistoso en el que Aldosivi le ganó a Atlanta durante la semana, el equipo de Guillermo Farre su último partido antes del debut oficial en el 2026 el próximo jueves en el José María Minella ante Defensa y Justicia. En esta ocasión disputó dos bloques de 50 minutos ante Platense con un global de 2-1 a favor en su predio ubicado en Punta Mogotes.
Durante el primer bloque, Farre alineó a: Axel Werner; Rochi Gonzalez, Matías Morello, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Estebán Rolón, Roberto Bochi y Martín García;Natanael Guzmán, Facundo De La Vega y Alan Palavecino.
Mientras que la visita formó con: Sumavil; Saborido, Vázquez, Raggio, Silva; Pico, Amarfil, Mainero, Gauto, Zapiola; Heredia.
Estos primeros minutos entre el "Tiburón" y el "Calamar" finalizaron 0-0. Tras este empate tanto el DT local como Walter Zunino hicieron modificaciones y se disputaron los segundos cincuenta minutos.
El equipo marplatense contó con: Ignacio Chicco; Emanuel Iñiguez, Ian Acosta, Federico Laurelli, Mateo Vales; Franco Leys, Tomás Fernández, Alan Sosa; Felipe Anso, Alejandro Villarreal y David Juárez.
Mientras que el equipo de Vicente López formó con: Bustos; Lagos, Currado, Nupieri e Ingenthron; Bosch, Bussio, Merlini, Tuker; Nasif y Luna Diale.
Este segundo segmento finalizó 2-1 a favor de Aldosivi con los goles de Tomás Fernández y David Juárez. Mientras que el tanto de Platense lo anotó Tomás Nasif, el jugador que pertenece a River y esta cedido en el "Calamar".
De esta manera el equipo de Farre finalizó su preparación con dos triunfos de dos amistosos disputados y ahora debutará oficialmente este 2026 el jueves a partir de las 17 horas en el Minella ante el "Halcón de Varela".
Temas
Lo más
leído