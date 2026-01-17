Aldosivi cerró la pretemporada con buenas sensaciones: el "Tiburón" le ganó a Platense a días del debut oficial

A cinco días del debut en el Torneo Apertura, el equipo de Guillermo Farre disputó su último amistoso de pretemporada.

Luego del amistoso en el que Aldosivi le ganó a Atlanta durante la semana, el equipo de Guillermo Farre su último partido antes del debut oficial en el 2026 el próximo jueves en el José María Minella ante Defensa y Justicia. En esta ocasión disputó dos bloques de 50 minutos ante Platense con un global de 2-1 a favor en su predio ubicado en Punta Mogotes.

Durante el primer bloque, Farre alineó a: Axel Werner; Rochi Gonzalez, Matías Morello, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Estebán Rolón, Roberto Bochi y Martín García;Natanael Guzmán, Facundo De La Vega y Alan Palavecino.

Mientras que la visita formó con: Sumavil; Saborido, Vázquez, Raggio, Silva; Pico, Amarfil, Mainero, Gauto, Zapiola; Heredia.

Estos primeros minutos entre el "Tiburón" y el "Calamar" finalizaron 0-0. Tras este empate tanto el DT local como Walter Zunino hicieron modificaciones y se disputaron los segundos cincuenta minutos.

El equipo marplatense contó con: Ignacio Chicco; Emanuel Iñiguez, Ian Acosta, Federico Laurelli, Mateo Vales; Franco Leys, Tomás Fernández, Alan Sosa; Felipe Anso, Alejandro Villarreal y David Juárez.

Mientras que el equipo de Vicente López formó con: Bustos; Lagos, Currado, Nupieri e Ingenthron; Bosch, Bussio, Merlini, Tuker; Nasif y Luna Diale.

Este segundo segmento finalizó 2-1 a favor de Aldosivi con los goles de Tomás Fernández y David Juárez. Mientras que el tanto de Platense lo anotó Tomás Nasif, el jugador que pertenece a River y esta cedido en el "Calamar".

De esta manera el equipo de Farre finalizó su preparación con dos triunfos de dos amistosos disputados y ahora debutará oficialmente este 2026 el jueves a partir de las 17 horas en el Minella ante el "Halcón de Varela".