Aldosivi sumó dos futbolistas y confirmó sus primeros amistosos

Con el plantel casi completo y con poco más de una semana para el debut frente a Defensa y Justicia, Aldosivi entra en la recta final de la preparación para la temporada 2026 y confirmó dos partidos amistosos y dos futbolistas que se suman al equipo de Guillermo Farré.

El miércoles y el sábado, el "tiburón" tendrá sus dos pruebas futbolísticas previas a la presentación oficial y serán en su predio deportivo de Punta Mogotes a puertas cerradas. Primero será frente a Atlanta y luego ante Platense, para agarrar rodaje, ritmo de partido y conocimiento de algunas caras nuevas.

Además, desde el Deparamento de Prensa informaron que el arquero Kevin Báez, que venía jugando en Reserva firmó contrato por tres años, mientras que el club incorporó al marcador central Federico Laurelli, de 21 años, que llega proveniente de Chacarita.