Aldosivi se arma para dar pelea: quiénes son los dos nuevos delanteros que tendrá Guillermo Farre

El "Tiburón" movió fichas en el mercado y apuesta fuerte a los goles para consolidarse en la elite del fútbol argentino.

Aldosivi continúa activo en el mercado de pases y confirmó la llegada de dos nuevos delanteros para el equipo que conduce Guillermo Farre. Con el objetivo claro de fortalecer el frente ofensivo y ganar variantes en la Primera División del Fútbol Argentino, el conjunto marplatense sumó nombres con recorrido y características distintas, pensando en un torneo largo y exigente.

La primera incorporación es Nicolás Cordero, delantero que pertenece a Huracán y que llega a préstamo hasta fin de año. El atacante, con experiencia en la máxima categoría, aparece como una opción interesante por su movilidad, presión alta y capacidad para jugar tanto como punta como acompañante, algo que Farre valora especialmente en su idea de juego y para pelear el puesto con Facundo De La Vega.

A la llegada de Cordero se suma la de Junior Arias, delantero uruguayo que arriba en calidad de transferido desde San Martín de Tucumán. El atacante charrúa, de pasado reciente en el ascenso pero con trayectoria en Primera, aporta potencia física, juego aéreo y presencia en el área, un perfil que Aldosivi venía buscando para complementar su ataque.

Desde el cuerpo técnico consideran que Arias puede ser una pieza clave en partidos cerrados, donde el Tiburón necesita imponerse desde lo físico y capitalizar las pelotas detenidas. Su adaptación al fútbol argentino no será un problema, ya que conoce bien el medio y el ritmo de competencia local.

Ambos futbolistas realizarán en breve la revisión médica correspondiente y firmarán sus contratos en las próximas horas, para luego ponerse a disposición de Guillermo Farre. La intención del entrenador es sumarlos cuanto antes a los entrenamientos para que lleguen con ritmo al inicio del torneo.

Con estas incorporaciones, Aldosivi demuestra que no se conforma y que va en serio en su regreso a la Primera División. El mercado aún no se cerró, y el entrenador pidió por un zaguero central y un mediocampista de juego. Los nombres que podrían llegar son: Hugo Nervo, ofrecido a la dirigencia en las últimas horas; y Agustín Martegani, sin lugar en Boca y podría arribar a Mar del Plata a préstamo.