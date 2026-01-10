Rescataron a tres niños que usaban para vender droga en Rosario: cayeron 39 narcos

Un amplio operativo antidrogas desarrollado en Rosario dejó a 39 personas detenidas tras una serie de allanamientos vinculados a causas de narcotráfico. Lo más desolador del caso, es que los agentes encontraron y liberaron a tres niños que eran utilizados para la venta de drogas.

Se realizaron un total de 69 procedimientos en distintos puntos de Rosario, Villa Gobernador Gálvez y los barrios Las Flores y Plata. En uno de ellos, encontraron a dos mellizas de siete años en una vivienda y a un niño de 11 en otra. Fueron puestos bajo resguardo y a disposición de la Secretaría de Niñez.

El fiscal de la Unidad de Microtráfico Franco Carbone explicó que este tipo de situaciones se repite con frecuencia en las causas que están investigando: “Es habitual que quienes se dedican al microtráfico se valgan de personas vulnerables y de menores de edad”. Según reveló, los niños eran utilizados como “pasamanos” de droga.

Además, el fiscal aclaró que los menores vivían con sus familias, quienes estarían involucradas en la actividad ilegal.

En los operativos se secuestraron 12 armas de fuego de distintos calibres, municiones, alrededor de un kilo de cocaína, vehículos, numerosos teléfonos celulares, balanzas de precisión y elementos utilizados para el corte y el fraccionamiento de estupefacientes.