Alarma en Fluminense: el DT argentino Luis Zubeldía será operado del corazón

El técnico de Fluminense deberá cumplir reposo tras una intervención cardíaca y su presencia en el inicio del Carioca es una incógnita.

La salud de Luis Zubeldía encendió las alarmas en el fútbol sudamericano. El DT argentino, actualmente al frente del Fluminense, será sometido a una intervención cardiovascular programada este sábado en Brasil, según informó oficialmente el club carioca. Si bien desde la institución aclararon que no se trata de una urgencia médica, la noticia generó preocupación y obligará al entrenador a pausar su actividad profesional en plena preparación del equipo.

El propio Fluminense fue el encargado de llevar tranquilidad, aunque también de confirmar la complejidad del procedimiento. “El entrenador Luis Zubeldía se someterá a una intervención cardiovascular este sábado (10 de enero). Si se considera necesario tratamiento después de la intervención, deberá descansar siete días”, comunicó el club a través de sus redes sociales. En caso de no requerir cuidados adicionales, podría retomar los entrenamientos el lunes 12.

Zubeldía había retomado los trabajos con el plantel el pasado 2 de enero, con la mira puesta en el debut del Campeonato Carioca frente a Madureira, programado para el 14 de enero. Sin embargo, el tiempo de recuperación posterior a la operación abre un interrogante: hoy no está garantizada su presencia en el banco de suplentes para ese primer compromiso oficial de 2026, lo que obliga al cuerpo técnico a reorganizar funciones.

Más allá del contratiempo médico, el presente deportivo del entrenador argentino en el “Tricolor” es más que positivo. Desde su arribo a fines de septiembre, tras su salida de San Pablo, Zubeldía dirigió 18 partidos con un saldo de 11 victorias, números que lo consolidaron rápidamente en el cargo. Bajo su conducción, Fluminense aseguró la clasificación directa a la Copa Libertadores y alcanzó las semifinales de la Copa de Brasil.

A los 44 años, el DT nacido en La Pampa acumula una trayectoria internacional de peso. Su carrera comenzó en Lanús y continuó por distintos destinos del continente y Europa, con pasos por LDU y Barcelona de Ecuador, Santos Laguna de México, Alavés de España, Cerro Porteño de Paraguay y Deportivo Independiente Medellín en Colombia, además de su etapa en Racing.

La intervención de este sábado representa una pausa obligada, pero también un recordatorio de la intensidad que exige el fútbol de alto nivel. En Fluminense confían en una pronta recuperación de Zubeldía y en que el DT argentino pueda volver cuanto antes a liderar un proyecto que, hasta ahora, mostró resultados y proyección internacional.