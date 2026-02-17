Perdió el puesto con Garnacho, cambió de club y ahora forzó a su nuevo equipo a mudarse de país para poder entrenarse

Sin visa para trabajar en Países Bajos, Raheem Sterling obligó a una decisión inédita en su llegada al Feyenoord.

Los últimos meses de Sterling están lejos de aquel nivel superlativo que mostró en la élite del fútbol europeo. Tras perder terreno frente a Alejandro Garnacho y quedar relegado en Chelsea por decisión de Enzo Maresca, el extremo inglés logró destrabar su salida después de dialogar con el nuevo entrenador, Liam Rosenior. Su destino parecía ofrecer aire fresco, pero terminó abriendo un capítulo tan inesperado como curioso.

El atacante de 31 años se convirtió en nuevo jugador del Feyenoord, uno de los grandes de los Países Bajos. Sin embargo, su desembarco generó un problema administrativo: Sterling todavía no cuenta con la visa necesaria para trabajar en territorio neerlandés. Ante ese obstáculo legal, el club decidió trasladar temporalmente los entrenamientos a Bélgica, a menos de 150 kilómetros de Rotterdam, para que el futbolista pueda sumarse a la dinámica grupal.

La medida fue impulsada por el entrenador Robin van Persie, quien explicó con naturalidad la situación. “Nos vamos por un día y medio o dos, no es tan lejos, no vamos a México. Lo hacemos por él, pero también para trabajar en el desarrollo del equipo”, señaló el exdelantero, dejando en claro que la prioridad es integrar al atacante inglés mientras se resuelve su documentación.

Desde lo futbolístico, el panorama también exige paciencia. Sterling no juega oficialmente desde el 25 de mayo de 2025, cuando disputó el cierre de la Premier League con la camiseta del Arsenal. Van Persie fue claro: necesitará tiempo para ponerse a punto tras seis meses sin competencia. El desafío no es solo legal, sino también físico y competitivo.

El contraste con su pasado reciente es fuerte. Sterling fue el séptimo jugador con más partidos bajo la conducción de Pep Guardiola, además del cuarto máximo goleador y quinto asistidor en sus equipos, solo detrás de nombres como Lionel Messi, Erling Haaland y Sergio Agüero. En Países Bajos intentará reencontrarse con esa versión determinante que lo llevó a la cima del fútbol europeo.

Hoy, lejos de los flashes de Inglaterra, Sterling vive una transición atípica: sin visa, entrenando en otro país y buscando continuidad tras meses en el ostracismo. El talento está intacto, pero el desafío será reconstruir su carrera paso a paso en un contexto que ya arrancó con obstáculos inesperados.