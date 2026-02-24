Russo defendió la decisión de los clubes de suspender el fútbol: “La deuda está paga y se embiste por razones políticas”

El presidente del Club Atlético Lanús, Nicolás Russo, salió a respaldar públicamente a Claudio Tapia en medio del conflicto entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), y apuntó a un trasfondo político detrás de las denuncias.

“No me extraña lo que diga Patricia Bullrich. De fútbol no creo que conozca mucho”, afirmó Russo al referirse a las críticas de la senadora oficialista y marcó que hubo un punto de inflexión en la conducción del fútbol argentino con la llegada de Tapia y Pablo Toviggino a la AFA.

Según el dirigente granate, la entidad estaba “devastada” antes de esa gestión: “No había cuerpo técnico en los juveniles, la AFA tenía deudas por todos lados”. En ese sentido, destacó que en poco tiempo se construyó “una AFA con un buen proyecto de juveniles, de selección mayor, ordenada económicamente”, y subrayó que hoy los clubes reciben los fondos “como corresponde”.

Russo recordó además el contexto en el que Tapia debió renegociar los derechos televisivos tras la finalización del pr

ograma Fútbol Para Todos durante el gobierno de Mauricio Macri. “Llevábamos varios meses sin cobrar de la televisión. Para clubes como Lanús eso era fundamental porque es la base del presupuesto”, señaló.

En relación a la embestida judicial contra la AFA, el presidente de Lanús aseguró que la deuda fue saldada. “AFA se atrasó pero pagó los intereses. Después de hacer los pagos se originan estas causas. La deuda está paga, los intereses están pagos”, insistió. “Que te llamen a indagatoria y te prohíban salir del país es mucho”, razonó.

Para Russo, el trasfondo del conflicto está vinculado a la postura de la AFA contra las sociedades anónimas deportivas (SAD). “El 99% de los clubes no queremos las SAD y se embiste contra eso”, sostuvo. En esa línea, afirmó que la actual conducción discute mejores ingresos televisivos para las instituciones y que ese posicionamiento genera tensiones con sectores del poder político nacional.

“Sería imposible que la mayoría de las empresas que tienen deudas terminen procesadas y con prohibición de salir del país. Seguramente tendrán que ir a declarar, pero no pueden tomar estas decisiones porque políticamente están en desacuerdo con la gestión que hace la AFA”, concluyó Russo.