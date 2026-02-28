La IFAB Revoluciona el Fútbol: Los 13 Cambios de Reglas que Marcarán el Mundial 2026

Con 13 cambios de reglas, la IFAB apunta a optimizar el fútbol en el Mundial 2026, buscando frenar el tiempo perdido y mejorar la intervención del VAR para un juego más fluido.

La IFAB (International Football Association Board), el órgano encargado de dictar las reglas del fútbol, aprobó una serie de 13 cambios fundamentales que entrarán en vigor el próximo 1 de julio y que se estrenarán durante el Mundial 2026. Estos ajustes buscan darle un ritmo más dinámico y fluido a los partidos, frenando las prácticas que entorpecen el espectáculo como el tiempo perdido. Aunque algunos cambios ya se aplicaban a nivel local, como en el fútbol argentino, la nueva normativa global tendrá su debut en el torneo más esperado del planeta, que comenzará el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá.

Uno de los aspectos más destacables de la nueva normativa es el control del tiempo que los jugadores emplean en ciertas acciones, particularmente en los saques de banda y de arco. En el caso de los laterales y los saques de meta, si el árbitro detecta que se está demorando innecesariamente, se iniciará una cuenta regresiva de 5 segundos. Si al cumplirse el tiempo no se ejecuta la jugada, se sancionará con un córner para el rival en el caso del saque de arco, o un saque lateral a favor del equipo contrario. Esta medida se busca para evitar que los equipos, en ventaja en el marcador, tomen tiempo innecesario, favoreciendo el flujo natural del juego.

Por otro lado, el reglamento también establece un tiempo límite para realizar los cambios de jugadores. Desde ahora, cuando el cartel luminoso se levante, los futbolistas tendrán un máximo de 10 segundos para salir del campo. De no cumplir con este límite, el jugador ingresante deberá esperar un minuto fuera del terreno antes de poder hacer su ingreso. Este cambio es una respuesta al creciente malestar por las constantes interrupciones de juego debido a sustituciones prolongadas.

El VAR también se ve modificado por estas nuevas reglas. Además de su papel en la revisión de goles, ahora tendrá la capacidad de intervenir en casos de tarjetas rojas mal sancionadas por segunda amarilla. De esta manera, el VAR se convertirá en un aliado en la corrección de errores, ayudando a evitar decisiones incorrectas que puedan alterar el curso de los partidos.

Otro cambio significativo es que los árbitros del VAR podrán corregir fallos en la asignación de córners, algo que ya se había implementado en el fútbol argentino en 2025, pero que ahora se globaliza para todas las competiciones. Además, el VAR podrá intervenir en los casos de "confusión de identidad", corrigiendo errores cuando un árbitro sanciona a un jugador del equipo contrario de manera equivocada. Esto evitará situaciones incómodas como cuando se amonesta o se expulsa a un jugador por una falta que cometió otro, o, peor aún, cuando un jugador del equipo rival es castigado por una infracción que no cometió.

En cuanto a las medidas más controvertidas, la IFAB también anunció que está en estudio la implementación de la llamada "Ley Vinícius". Esta regla busca sancionar a aquellos jugadores que intenten interferir con los árbitros o rivales al taparse la boca, como ocurrió en el incidente entre Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior en el partido entre Benfica y Real Madrid. La IFAB está analizando esta situación para evitar que los jugadores utilicen tácticas como esconder sus palabras durante discusiones o advertencias, una maniobra que algunos consideran antiética.

Los 13 cambios en las reglas de cara al Mundial 2026:

Medidas para mejorar el ritmo de juego

Límite en laterales: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se excede, el saque pasa al equipo contrario.

Límite en saques de arco: Cuenta regresiva de 5 segundos; si se retrasa, se concederá un tiro de esquina al rival.

Cambios cronometrados: El jugador que sale tiene 10 segundos para abandonar la cancha. Si no lo hace, el jugador que entra deberá esperar 1 minuto con el balón en juego para poder ingresar.

Atención médica: Si un jugador es evaluado o tratado en el campo, deberá salir y permanecer fuera durante 1 minuto (con el reloj en marcha) tras la reanudación del juego.

Ajustes al Protocolo del VAR

Segunda amarilla: El VAR ahora puede intervenir en tarjetas rojas que deriven de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta.

Confusión de identidad: El VAR puede corregir al árbitro si este le muestra una tarjeta (amarilla o roja) al jugador equivocado.

Tiros de esquina: El VAR puede avisar si se pitó un córner de forma clara y errónea, siempre que la revisión sea inmediata y no retrase el juego.

Modificaciones a las Reglas de Juego 2026/27