Costa Atlántica: el rincón griego con aguas cálidas y paisajes de ensueño

Si soñás con los paisajes impactantes del Mediterráneo pero sin cruzar el océano, Argentina posee una joya oculta en la Patagonia. En la provincia de Río Negro se encuentra Las Grutas, un balneario reconocido como el rincón griego de la Costa Atlántica. Este destino, ubicado en San Antonio Oeste, deslumbra con sus acantilados imponentes y sus famosas cuevas naturales talladas por el mar.

Lo que más sorprende a quienes visitan la zona es la agradable temperatura de sus aguas, inusual para la región. El contraste entre la arena dorada, los médanos y el azul profundo del mar crea una postal perfecta que recuerda a Mykonos. El nombre del lugar proviene justamente de las formaciones rocosas que los turistas pueden recorrer para tomar fotografías únicas.

Miles de personas suelen disfrutar de las playas cada verano.

Las principales atracciones de Las Grutas

Durante la temporada de verano, la localidad se convierte en un centro de entretenimiento con ferias artesanales y una variada oferta gastronómica. La transparencia del agua invita a los más aventureros a practicar snorkel y buceo para explorar la rica biodiversidad marina local. También es muy común el alquiler de kayaks y tablas de paddleboard para disfrutar del paisaje desde adentro del mar.

Para quienes prefieren las actividades terrestres, las caminatas por las grutas naturales al atardecer ofrecen un recorrido visual verdaderamente inolvidable. También se pueden realizar excursiones en vehículos 4x4 o cabalgatas para adentrarse en la geografía costera rionegrina más salvaje. Con un poco de suerte, es posible avistar lobos marinos y diversas aves costeras que habitan esta región privilegiada.