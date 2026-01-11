Hermosa mañana: pronostican un domingo con sol a pleno en Mar del Plata

Luego de varios días frescos, con un clima por momentos de otoño y de primavera, este domingo Mar del Plata amaneció soleada y el pronóstico es bastante optimista.

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo 11 de enero se presentará con condiciones meteorológicas estables y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con un marcado incremento del viento hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo estará despejado, con una temperatura que rondará los 23 grados. El viento soplará leve a moderado, del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, ofreciendo un comienzo de jornada agradable y fresco.

Por la tarde, el tiempo continuará estable, aunque el cielo pasará a estar algo nublado. La temperatura alcanzará su pico máximo, con valores cercanos a los 28 grados, mientras que el viento rotará al noreste y se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas abiertas.

Hacia la noche, persistirá la nubosidad parcial y comenzará un leve descenso térmico, con registros en torno a los 21 grados. El viento seguirá siendo protagonista, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas similares a las de la tarde, manteniéndose desde el noreste.