Hermosa mañana: pronostican un domingo con sol a pleno en Mar del Plata
Así lo indica el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional para la ciudad. La temperatura irá en aumento pero también el viento. Los detalles.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Luego de varios días frescos, con un clima por momentos de otoño y de primavera, este domingo Mar del Plata amaneció soleada y el pronóstico es bastante optimista.
Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) este domingo 11 de enero se presentará con condiciones meteorológicas estables y sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque con un marcado incremento del viento hacia la tarde y la noche.
Durante la mañana, el cielo estará despejado, con una temperatura que rondará los 23 grados. El viento soplará leve a moderado, del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h, ofreciendo un comienzo de jornada agradable y fresco.
Por la tarde, el tiempo continuará estable, aunque el cielo pasará a estar algo nublado. La temperatura alcanzará su pico máximo, con valores cercanos a los 28 grados, mientras que el viento rotará al noreste y se intensificará, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h, especialmente en zonas abiertas.
Hacia la noche, persistirá la nubosidad parcial y comenzará un leve descenso térmico, con registros en torno a los 21 grados. El viento seguirá siendo protagonista, con intensidades de 32 a 41 km/h y ráfagas similares a las de la tarde, manteniéndose desde el noreste.
