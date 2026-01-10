Ni sol ni lluvia: cómo estará el indeciso clima del sábado en Mar del Plata

La ciudad tendrá mucha nubosidad a lo largo del día este sábado. Foto: archivo 0223.

La ciudad amaneció con un clima agradable pero sin sol, dando un panorama certero de lo que será la jornada de sábado en Mar del Plata (en materia climática).

De acuerdo a los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día arranca con una temperatura mínima de 14 grados y cielo nublado.

Hacia la tarde, se espera un ascenso en el termómetro, que trepará hasta los 23 grados, generando un clima agradable con viento norte.

Sin embargo, la presencia de nubes generará que el cielo cubierto no permita que esté ideal para la playa. Además, por la tarde el viento rotará hacia el sector este y habrá ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Por la noche, se registrará una marcada baja de la temperatura pero el domingo ya se prevé una mejora con máximas de hasta 28 grados que pueden ser superadas parcialmente.