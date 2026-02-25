A buscar la campera: noche fresca y un jueves sin repunte de temperatura en Mar del Plata
Aunque el calor simula haberse ido, la temperatura subirá poco a poco en los próximos días. El pronóstico para mañana en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después jornadas con intensas ráfagas de viento del sur en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una noche fresca y un jueves sin un importante repunte de temperatura.
De acuerdo al organismo, el termómetro bajará hasta los 16° en las últimas horas del día, aunque el viento correrá a menor velocidad, oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).
En tanto al jueves, prevé una máxima de 21° y una mínima de 14°, cielo parcialmente nublado sin variación y vientos que irán rotando del sudoeste al noreste, aunque no serán impetuosos o fuertes. Además, no se esperan precipitaciones.
Más allá de que la temperatura tuvo una abrupta caída en la ciudad, en la continuidad anuncian días calurosos con máximas de entre 27° y 30° desde el viernes hasta el lunes.
