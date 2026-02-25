A buscar la campera: noche fresca y un jueves sin repunte de temperatura en Mar del Plata

El mercurio descenderá hasta los 14° en la madrugada del jueves.

Después jornadas con intensas ráfagas de viento del sur en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una noche fresca y un jueves sin un importante repunte de temperatura.

De acuerdo al organismo, el termómetro bajará hasta los 16° en las últimas horas del día, aunque el viento correrá a menor velocidad, oscilando entre los 13 y 22 kilómetros por hora (km/h).

En tanto al jueves, prevé una máxima de 21° y una mínima de 14°, cielo parcialmente nublado sin variación y vientos que irán rotando del sudoeste al noreste, aunque no serán impetuosos o fuertes. Además, no se esperan precipitaciones.

Más allá de que la temperatura tuvo una abrupta caída en la ciudad, en la continuidad anuncian días calurosos con máximas de entre 27° y 30° desde el viernes hasta el lunes.