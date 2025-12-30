En Chascomús buscan reactivar una planta depuradora para ampliar el servicio cloacal

En Chascomús necesitan recuperar una infraestructura que se inauguró en 2011 y dejó de funcionar a los dos años.

Desde la municipalidad de Chascomús iniciaron gestiones ante el gobierno provincial para que se incorpore la reparación integral de la planta depuradora construida en 2009 al proyecto de ampliación del sistema cloacal que actualmente se ejecuta en la ciudad, abandonado por la presidencia de Javier Milei y retomado por la gobernación de Axel Kicillof a principios de este 2025.

El planteo se realizó durante una reunión que el titular de la Secretaría de Obras Públicas, Servicios y Ambiente, Jorge Marino, mantuvo con autoridades de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), en la que se analizaron los avances de la obra que se desarrolla en el predio ubicado a orillas de la laguna. Del encuentro participó también el director general de Servicios Sanitarios, Sebastián Placenave.

En ese contexto, el municipio solicitó informes técnicos sobre el estado de los trabajos y elevó una nota formal al subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Néstor Álvarez, con el objetivo de que se sume al proyecto en curso la puesta en valor de la planta inaugurada en 2011, que dejó de operar apenas dos años después.

Desde el Ejecutivo local recordaron que el proyecto original preveía tres acciones: la construcción de una nueva planta, la reparación de la instalada en 2009 y la demolición de la planta más antigua, correspondiente a la década del ’70. Esa planificación permitía garantizar la capacidad del sistema cloacal hasta el año 2042.

Sin embargo, con la ejecución de la primera etapa —que incluye la demolición de la planta más antigua—, la infraestructura actual no alcanza para cubrir la demanda sin la recuperación de la planta del 2009, contemplada en la segunda fase del proyecto.

Para reforzar el pedido, el municipio adjuntó un informe técnico detallando las deficiencias detectadas en la planta fuera de funcionamiento, a fin de que sean evaluadas por los organismos provinciales.

Las autoridades destacaron que la puesta en marcha de ambas plantas permitirá ampliar la cobertura del servicio cloacal, incorporar nuevos sectores de la ciudad y garantizar el cuidado ambiental, en línea con el crecimiento urbano de Chascomús.