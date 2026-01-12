Se fue de vacaciones y estafó a un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por $6 millones

El sospechoso fue detenido por la UFID N°5 de Pinamar.

En una especie de "homenaje" a Atrápame si puedes, la exitosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio —inspirada en la historia real de un adolescente fugitivo que se convierte en un estafador de época—, un hombre que fue a vacacionar con sus dos hijos en Pinamar fue detenido acusado de cometer millonarios fraudes en un balneario, un parador, un hotel y un restaurante por casi $6 millones.

La investigación comprobó que utilizaba una aplicación para fabricar las constancias falsas de transferencias y, bajo dicha premisa, La UFID N°5 de Pinamar concretó la detención del sospechoso.

El acusado de esta serie de estafas es Sebastián Biancardi, quien a fines de diciembre fue con sus dos hijos a vacacionar a la ciudad balnearia, pero se constató que todos los pagos que realizó durante su estadía eran falsos.

El padre de familia habría utilizado comprobantes falsos en al menos cuatro comercios.

La primera denuncia fue radicada por el dueño del balneario Neruda, que comprobó que Biancardi mostró un comprobante trucho del pago de más de $1.5 millones por trece días para el alquiler de una carpa. Así lo informó Agencia Noticias Argentinas.

Pero eso no fue todo, porque también se constató que el acusado realizó la misma maniobra en el parador de dicho balneario, donde gastó más de más de $900 mil.

De este modo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la detención del acusado, quien en ese momento se encontraba en el restaurante De Muru. En la dependencia policial, la gerente de dicho comercio se acercó y denunció que Biancardi gastó más de $600 mil en cuatro comidas y que siempre presentó comprobantes falsos.

Se le secuestraron celular, cargador y documentación.

Durante el operativo se sumó una nueva denuncia a cargo de la encargada del hotel, quien refirió que para el hospedaje también utilizó comprobantes truchos por un monto total de $3.350.000.

Biancardi quedó detenido por el delito de estafas reiteradas y se aguarda a saber si hay más denuncias para sumar a la causa. Los menores fueron puestos a resguardo y un familiar se acercó para cuidarlos.