Mar del Plata fue la ciudad más calurosa de todo el país: ¿Se viene el cielo abajo?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que la ciudad fue el sector más cálido de toda Argentina. A cuánto llegó la temperatura y qué pasará este martes.
Después de una jornada donde la máxima superó los 38 grados y en las playas no entraba ni un alfiler más, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) terminó por confirmar lo que turistas y locales creían: este lunes, Mar del Plata fue un horno y superó en temperatura al resto de las ciudades del país.
De acuerdo a la información proporcionada por el organismo, el termómetro alcanzó los 37.6° a las 15 y durante el día se convirtió en la más cálida de toda Argentina, superando a otras localidades bonaerenses, como Ezeiza (37.4°), Morón (37.4°), Trenque Lauquen (37.3°) y Moreno (37.2°).
La gran mayoría de ciudades que figuran en el ranking pertencen a la provincia de Buenos Aires, a excepción de algunas de La Pampa, Córdoba y Santa Fe.
Qué dice el pronóstico del tiempo
Luego del calor agobiante en el inicio de la semana, el SMN pronosticó tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sudeste, y un descenso en la temperatura, que caerá a 20° en las últimas horas del lunes.
En tanto para este martes, se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones en la tarde, con una máxima de 27° y mínima de 19°. Sin embargo, a diferencia de los días pasados, no se esperan fuertes vientos.
A pesar de que refrescará el ambiente por un corto período, el miércoles repetirá el calor extremo de hoy y el organismo indica que el mercurio alcance los 31°.
