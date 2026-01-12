Mar del Plata fue la ciudad más calurosa de todo el país: ¿Se viene el cielo abajo?

Después de una jornada donde la máxima superó los 38 grados y en las playas no entraba ni un alfiler más, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) terminó por confirmar lo que turistas y locales creían: este lunes, Mar del Plata fue un horno y superó en temperatura al resto de las ciudades del país.

De acuerdo a la información proporcionada por el organismo, el termómetro alcanzó los 37.6° a las 15 y durante el día se convirtió en la más cálida de toda Argentina, superando a otras localidades bonaerenses, como Ezeiza (37.4°), Morón (37.4°), Trenque Lauquen (37.3°) y Moreno (37.2°).

La gran mayoría de ciudades que figuran en el ranking pertencen a la provincia de Buenos Aires, a excepción de algunas de La Pampa, Córdoba y Santa Fe.

Mar del Plata encabezó la lista de las ciudades argentinas más calurosas.

Qué dice el pronóstico del tiempo

Luego del calor agobiante en el inicio de la semana, el SMN pronosticó tormentas aisladas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sudeste, y un descenso en la temperatura, que caerá a 20° en las últimas horas del lunes.

En tanto para este martes, se prevén tormentas durante la madrugada y la mañana, y chaparrones en la tarde, con una máxima de 27° y mínima de 19°. Sin embargo, a diferencia de los días pasados, no se esperan fuertes vientos.

A pesar de que refrescará el ambiente por un corto período, el miércoles repetirá el calor extremo de hoy y el organismo indica que el mercurio alcance los 31°.