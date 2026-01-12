Cuidado: las altas temperaturas destrozaron una transitada calle del barrio San Carlos

Al igual que sucedió el 30 de diciembre, los casi 38 grados de este lunes levantaron y agrietaron el pavimento de una transitada calle del barrio San Carlos, por donde además circulan numerosos colectivos.

El episodio, provocado por la ola de calor que afecta a Mar del Plata, esta vez se registró en Azcuénaga entre Lamadrid y Las Heras, y generó aún más destrozos que el ocurrido hace dos semanas.

La vez anterior había ocurrido en mitad de calle Rivadavia antes de llegar a Teodoro Bronzini -ex Los Andes-.

Además, por esa zona circulan diferentes líneas de colectivo, como los caso del 533 y 523, y según advirtieron vecinos a 0223, "muchos conductores golpearon el caño de escape y el cárter".

En esta ocasión, las altas temperaturas formaron un estilo de loma de burro en vertical en medio de la calle y formaron grietas y un bache a su lado.

Como se había informado, este fenómeno se conoce como "Blow Up" y ocurre por la dilatación térmica del asfalto, que se expande con las altas temperaturas. Si las juntas de dilatación no son suficientes o están obstruidas, la presión acumulada lo hace levantar o reventar.

Advertencia para los conductores que frecuentan la zona por el pésimo estado en el que quedó la calle.

Hasta cuándo sigue el calor

En cuanto al tiempo que provocó esta situación, después del calor extremo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un descenso de temperatura para esta noche, con la llegada de tormentas aisladas y ráfagas de viento del sudeste a una velocidad de hasta 50 kilómetros por hora (km/h).