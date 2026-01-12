Video: subida repentina del mar sorprendió a bañistas y causó incidentes en varias playas de Mar del Plata

En un lunes agobiante en el que el termómetro superó los 38 grados, las playas de Mar del Plata lucían llenas de veraneantes buscando refugio en el agua salada del Mar. Sin embargo, un llamativo y sorpresivo fenómeno que dio lugar a una subida repentina de la marea generó momentos de tensión en distintos sectores de la costa y provocó incidentes entre los bañistas.

Según relataron testigos y fuentes vinculadas al operativo de guardavidas, alrededor de las 15 horas el mar primero se retiró unos 20 metros, tal como estaba previsto en las tablas de marea. Sin embargo, en cuestión de segundos comenzaron a ingresar olas fuertes, lo que derivó en una crecida abrupta que tomó por sorpresa a quienes se encontraban en la playa.

La situación generó caos en varios balnearios, con el agua llevándose pertenencias de los turistas, afectando casillas y obligando a muchas personas a salir rápidamente del sector costero. El fenómeno fue advertido inicialmente en la zona de La Restinga y luego se reportaron episodios similares en La Perla, Playa Grande, Acantilados y el sur de la ciudad.

Desde Playa Grande, guardavidas confirmaron que hubo una crecida repentina y varias personas patinaron al ser alcanzadas por las olas, aunque no se informaron heridos de gravedad. “Venían olas y patinaron cuatro o cinco personas”, indicó una fuente del operativo.

En el sur de Mar del Plata, el impacto fue aún más notorio. Testigos aseguraron que el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto, mientras que en Acantilados “hubo una gran retirada previa y después el agua subió hasta las piedras, dejando sectores sin playa”.

El fenómeno no se limitó a Mar del Plata: en Mar Chiquita también fue confirmada una situación similar, lo que refuerza la idea de un comportamiento inusual del mar en toda la región costera.

Si bien no se registraron víctimas ni daños estructurales de gravedad, el episodio volvió a poner en agenda la importancia de respetar las indicaciones de los guardavidas y mantenerse atentos a los cambios repentinos del mar, especialmente en jornadas con variaciones marcadas de marea.