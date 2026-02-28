Airbags defectuosos: llaman a revisión a 14 modelos de auto

Los 14 modelos de auto que fueron llamados a revisión por una falla en los airbags.

El grupo automotriz Stellantis llamó de manera urgente a revisión a todos los vehículos que poseen airbags del fabricante japonés Takata después de registrar fallas. El reemplazo de los equipamientos queda a cargo de los concesionarios oficiales, quienes también deberán entregar un beneficio adicional de $100.000 en servicios de postventa.

Entre las marcas de autos que presentaron airbags fallados se destacan el Fiat Palio, Gran Siena y Uno, los Citroën C3 y C4, DS 3, 5 y 5, Jeep Wrangler, Chrysler 300C y la pickup 2500, que se vendió como Dodge y como Ram.

Los usuarios que se encuentren afectados por la falla pueden presentarse en las concesionarias para que les realicen el cambio y otorguen los beneficios en productos y servicios. Ahora bien, cuáles son los modelos de auto que tienen airbags de Takata.

Cuáles son los modelos de auto afectados

Para saber si un vehículo está incluido en el llamado a revisión, con el número de patente o el número VIN se debe llamar al 0800 333 7070 de lunes a viernes de 8:00 a 20.00 horas o ingresar a la web de cada marca y corroborar a mano si el modelo está entre los involucrados. Estos son:

Fiat

Palio, fabricados de 2012 a 2018

Uno, fabricados de 2011 a 2016

Grand Siena, fabricados de 2013 a 2018

Fiorino, fabricados de 2014 a 2018

Citroën

C3, fabricados de 2013 a 2019

C3 Aircross, fabricados de 2011 a 2019

C4, fabricados en 2011

C4 Lounge, fabricados de 2013 a 2018

DS

DS3, fabricados de 2011 a 2018

DS4, fabricados de 2012 a 2017

DS5, fabricados en 2013

Jeep/Chrysler

Chrysler 300C, fabricados de 2006 a 2014

Jeep Wrangler, fabricados de 2007 a 2016

Dodge/Ram