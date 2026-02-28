Choferes de aplicación unidos: "Regular la actividad es una necesidad porque somos muchos los que vivimos de esto"

Roberto Fernández, uno de los directivos de la Asociación Civil "Conductores Unidos" que nuclea a los choferes de aplicación en Mar del Plata, dialogó con Extra FM 102.1 sobre la necesidad de regular la actividad a nivel local y sobre el proyecto que presentaron desde la agrupación para establecer los parámetros de esa regulación, de modo que sea "beneficiosa para todos".

Después de una temporada de trabajo regular, Conductores Unidos apunta al tratamiento en el Concejo de la ordenanza que finalmente ordene los parámetros de la actividad de los choferes de aplicación en Mar del Plata. "En la reforma laboral que se está tratando hablan de una nueva categorización del trabajo fuera de lo que es el tradicional transporte de pasajeros. Eso nos da un marco legal para que podamos establecer una regularización, sobre todo a nivel local, que es lo que también está buscando el Municipio", expresó Fernández.

El directivo de Conductores Unidos contó de qué se trata el proyecto que formularon desde la asociación para regular la actividad. "Nos hemos reunido con casi todos los bloques políticos del Ejecutivo y la gran mayoria entiende que regularla es una necesidad, porque son muchos los compañeros y las compañeras que viven de esta actividad en el día a día".

La temporada 2026 para los conductores de aplicación

"En general la temporada no fue buena, por lo menos en lo que respecta a nuestra actividad. Más allá de la situación económica a nivel país, entendemos que hay muchos choferes de aplicación que vienen de afuera a trabajar a Mar del Plata. Eso, sumado a que no hubo tantos turistas como se esperaba, trajo una baja importante en el trabajo", explicó Fernández.

En relación a la realización de los controles que habían anticipado las autoridades, el titular de Conductores Unidos expresó: "A partir del 10 de enero sabíamos que iba a haber controles de transporte, que venían de La Plata, el Municipio no estaba controlando. Que sepamos hubo pocas actas labradas, secuestros casi ninguno. Sí hubo multas, muy pocas, pero no como se esperaba, teníamos mucho miedo de que esto fuera mucho más masivo".

El posible proyecto de regularización de la actividad en Mar del Plata

Además contó que ellos mismos construyeron un proyecto, que le presentaron al concejal Guido García para que pueda elevar: "Queremos que se pueda tratar la ordenanza dentro de los parametors que nosotros entendemos que son prioridad y no dejarlo a criterio de parámetros de otras actividades como el transporte público, que entendemos que son obsoletos".

Uno de los puntos que plantean en el proyecto es la posibilidad de asegurar que el trabajo sea exclusivamente para marplatenses: "En Mar del Plata hay 5000 cuentas activas, que incluyen a taxis y remises que sabemos que trabajan con las aplicaciones. De esas, hay 3000 activas en el dia a dia, en distintos turnos".

El titular también valoró la actividad en materia de oportunidad de trabajo y de movimiento en la economía local. "Algunos lo hacen como trabajo principal y otros de manera compensatoria, como maestros, policías, jubilados. De alguna manera le ha dado una salida económica a gente vulnerable, con una mínima que hoy es imposible para llegar a fin de mes", explicó Fernández.

Para mover la economía a nivel local, los choferes de aplicación han contribuido en muchos aspectos según el titular de Conductores Unidos: "Un auto promedio particular hacia un cambio de aceite cada 10.000 kilómetros, en un promedio de 6 meses. Nosotros lo hacemos cada un mes o mes y medio. Cubiertas, mecánico, tren delantero, todos los rubros igual".

"También hemos cubierto una necesidad que no estaba abastecida, que es la de llegar a toda la ciudad. Las app nos manejamos desde el sur, desde Serena hasta el norte, La Herradura, Hipódromo. Todos los barrios alejados de la ciudad que antes el transporte público no lo abastecia, nosotros lo abastecemos".

Cómo viven el problema de la seguridad

El creciente clima de inseguridad en la ciudad no escapa a los choferes de aplicación: "Este ultimo tiempo nos viene afectando muchisimo. Hemos tenido muchos robos de autos y hemos ido muchas veces a buscar vehículos porque siempre es la misma modalidad, el mismo lugar. Entonces intentamos dar una mano a los compañeros".

El problema preocupa, porque "además de que corre riesgo tu vida, te roban tu capital y tu herramienta de trabajo". Sin embargo, "con miedo y todo tratamos de cubrir la periferia de Mar del Plata, que es donde más riesgo corremos, porque entendemos que la gente necesita movilizarse. Es algo que nos preocupa muchisimo y regulando la actividad creemos que le encontrariamos la vuelta para estar más seguros".