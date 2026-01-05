Un basural impide el paso de los autos y se llenó de ratas: "Es un asco vivir así"

En diferentes barrios de Mar del Plata se reportan este tipo de casos. Los basurales crecen y crecen, los roedores también y el temor por las enfermedades aterroriza a los vecinos. Hasta la propia Municipalidad trabaja sobre estos casos y comunica asiduamente que combatirán para así ordenar la vía pública.

Mientras tanto, entre el crecimiento residual por la presencia de los turistas y una población mayor en verano, más la realidad de todos los meses en diversas zonas de la ciudad, los basurales se repiten en distintas esquinas.

Puntualmente en Ingeniero Rateriy y Hernandarias, los vecinos reportaron al WhatsApp de 0223 que la situación se agravó por demás. "No se puede ni pasar, hay ratas. Para poder ir al Centro de Salud hay que dar toda una vuelta por el otro lado".

En el barrio Santa Rita dicen que llamaron repetidas veces a la Municipalidad pero no pudieron atender sus reclamos. No obstante, se hizo insostenible el basural: "Necesitamos que vengan a limpiar porque ni los autos pueden andar. Es un asco vivir así", dijo una vecina.

Según le comentaron a este medio, hace tres meses comenzaron a denunciar la situación y reclamar por la presencia de las cuadrillas municipales para mantener el orden en la zona.