"Amenazó a mis hijas con que les iba a pegar un tiro": una familia denuncia el infierno que vive por culpa de los vecinos

La violencia de un conflicto entre vecinos del barrio Santa Rita en Mar del Plata escaló de manera avasallante y mantiene completamente atemorizada a una familia integrada por una pareja y sus cuatro hijos, todos menores de edad: "Nos robaron, nos tiraron piedrazos y nos amenazaron".

Desde el mes de diciembre, esta familia viene denunciando ante la justicia a un grupo de vecinos, quienes desde el primer momento en que pisaron el barrio están intentando echarlos. "Me taparon la entrada de mi casa con camionadas de tierra y me rompieron todo el medidor", contó la madre de los niños, de 2, 3, 6 y 9 años.

"Son todos parientes entre ellos, quieren que nos vayamos y amenazaron a mis hijas de 9 y 6 con que les iban a pegar un tiro", reveló la mujer y agregó: "Las criaturas no quieren salir por miedo. Estoy haciendo denuncias y nadie me da una solución. Tengo miedo de que por la obsesión que tienen con que nos tenemos que mudar le hagan algo a alguno de mis hijos".

En distintas oportunidades los agresores tiraron piedras en la casa de la familia, les exhibieron armas y los amenazaron con prender fuego la casa. "Ya les queda poco", "voy a matar hasta tus hijos" y "esto recién empieza", son algunas de las frases que los vecinos les dijeron. Una noche escucharon ruidos durante la madrugada y notaron que les habían explotado un vidrio de un piedrazo y se habían llevado un reflector de la entrada.

También registraron destrozos y distintos faltantes en el exterior de la casa: se llevaron el techo de la casita de madera de los nenes, materiales y todo el cableado de la instalación eléctrica. "Temo por la integridad física mía y de mi familia. Ya me amenazaron a mis hijos, están armados y mi mayor miedo es que hoy se alcoholicen y salgan con sus armas como siempre a tirar tiros al aire o nos lastimen a nosotros", denunció la pareja ante el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Además de aportar videos que dan cuenta de las amenazas y los destrozos que denuncian, la familia relató una serie de sucesos concretos, como el día en que los agresores se acercaron a su casa cuando solo estaban los niños al cuidado de una vecina. Los habían allanado y estaban furiosos, así que comenzaron a tirar piedras al interior de la vivienda, abollando muebles y electrodomésticos: "Son capaces de todo y todo el barrio les tiene miedo". Con desesperación, la mujer cerró: "Necesito que hagan algo antes de que ocurra una desgracia".