Se le cayó un chimango en la cabeza y murió: tenía 19 años

Ocurrió en un campo del departamento de Totoral, en Córdoba.

Un accidente fatal conmovió por completo a la provincia de Córdoba, tras confirmarse el fallecimiento de un joven de 19 años después de que se le cayera encima una maquinaria agrícola denominada "chimango".

Ocurrió en una zona rural de Campo de las Piedras, en la jurisdicción de Candelaria Sud del departamento Totoral. Según informó la Policía, el hecho sucedió mientras la víctima realizaba tareas del lugar junto a su familia.

En un momento la maquinaria se desestabilizó y cayó sobre él de manera rápida y repentina, impidiendo que pudiera reaccionar de manera preventiva. El fuerte golpe le provocó graves heridas en la cabeza y en el abdomen.

El joven fue trasladado en una camioneta particular hasta el hospital local. Una vez allí, el personal de salud intentó estabilizarlo, pero lamentablemente no tuvieron éxito y confirmaron su fallecimiento poco después del ingreso.

Aún es materia de investigación las circunstancias exactas en las que se produjo el accidente.