Iba por la Ruta 88, frenó a ayudar por un accidente con un carpincho y lo mató otro auto que lo atropelló

Un curioso y trágico accidente generó un luto total en Mechongué. Un joven oriundo de dicha localidad, frenó en la ruta para asistir a otro que había tenido un accidente. El siniestro inicial lo protagonizó el conductor que no pudo frenar al ver un carpincho sobre la carretera.

Cuando el joven de 38 años bajó a ayudar, otro auto colisionó al animal y al hombre que asistía, muriendo este último por el fuerte impacto. La policía científica trabajó en el lugar para esclarecer detalles del tremendo hecho, según reportó el periodista Juan Mastrángelo.

El siniestro sucedió en el kilómetro 65 de la Ruta 88, en la zona de Bellamar. Una ruta que ha sido escenario de diversos accidentes con notoria gravedad y que, lamentablemente, anoche se cobró una nueva vida.